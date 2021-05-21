Еще два человека признаны политзаключенными
Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек. Сейчас их количество увеличилось до 406.
Как пишет лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", суд Брестского района осудил Ярослава Бурака на 3 месяца ареста, а Дмитрия Харса — на 1 месяц ареста. Их судили за надписи "3%", "Уходи", "Жыве Беларусь!" на постаменте памятника Ленину в поселке Домачево (Брестский район).
Как рассказывало Еврорадио, Ярослав Бурак — военнослужащий, он отбывает наказание на гауптвахте в Минске, и эти месяцы за решеткой не пойдут в срок службы.
Правозащитники подчеркивают, что эти надписи не являются проявлением хулиганства.
"Содержание надписей, место, где они были сделаны — постамент памятника Ленину (деятеля, чья роль в истории неоднозначна и вызывает справедливые нарекания), который не представлял исторической или культурной ценности и который не является сакральным и почитаемым, в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране с лета 2020 года, свидетельствуют о том, что мотивом их нанесения было выражение мнения на общественно значимые темы", — заявляют правозащитники.
Они говорят, что в надписях нет нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам. "Материальный ущерб от такого поступка явно носил символический характер", — констатируют они.
Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Ярослава Бурака и Дмитрия Харса и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), "Инициатива FORB", Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", центр правовой трансформации Lawtrend, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".
20:03 21/05/2021
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