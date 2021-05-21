Фото: беспорядки произошли во время попытки провести "марш победы" в поддержку ХАМАС (twitter.com/JComm.NewsFeeds)





Об этом сообщает Newsru.co.il.

Беспорядки вспыхнули на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Группа мусульман пытались провести "марш победы". Полиция Израиля пресекла проведение акции. При этом использовались спецсредства для разгона демонстрантов, пишет РБК-Украина.





В полиции отметили, что сотни молодых мусульман бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью. Для урегулирования ситуации на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, которые не участвовали в беспорядках, дали возможность покинуть территорию.





Напомним, в ночь на 21 мая между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие. Обстрелы с обеих сторон прекратились до 2 часов ночи.





Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильские силы нанесли мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями.