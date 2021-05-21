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В ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 до 8 млн человек.


Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает РИА Новости.

По данным организации, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 летальных исходов от COVID-19. Однако предварительные оценки общей смертности от коронавируса за минувший год составляют по меньшей мере 3 млн человек, так как не все смерти были учтены или напрямую явились следствием заболевания.

В связи с этим эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.

Асма добавила, что пандемия продолжается, и оценки организации будут изменяться, пишет ru.oxu.az.
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