В ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире





Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает РИА Новости.





По данным организации, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 летальных исходов от COVID-19. Однако предварительные оценки общей смертности от коронавируса за минувший год составляют по меньшей мере 3 млн человек, так как не все смерти были учтены или напрямую явились следствием заболевания.





В связи с этим эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.



