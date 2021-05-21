Адвокат: Закручивать гайки до бесконечности нельзя

Сергей Зикрацкий, который 31 марта был исключен из Белорусской республиканской коллегии адвокатов и после покинул Беларусь, приступил к работе в офисе Светланы Тихановской. Юрист назначен представителем по правовым вопросам.





В Вильнюсе он рассказал об отношении к происходящему в родной стране, пишет Солидарность.





Об универсальной юрисдикции и неотвратимости наказания





В сфере вопросов, которыми будет заниматься юрист, в эфире на Youtube-канале он особо выделил универсальную юрисдикцию, которую считает очень важным процессом.





— Принцип универсальной юрисдикции содержит и белорусский Уголовный кодекс. Этот принцип позволяет расследовать определенные преступления на территории других государств. Среди них преступления против человечности, когда систематически, целенаправленно совершаются преступления против определенной группы лиц, связанные с насилием, издевательствами, пытками, убийствами, — объясняет адвокат. — Пример универсальной юрисдикции — сотрудничество с немецкими адвокатами. На прошлой неделе четверо из них от имени десяти белорусов подали заявления в генеральную прокуратуру Германии о возбуждении уголовного дела против Лукашенко и лиц, ответственных за издевательства над белорусами. И сейчас генеральный прокурор должен рассмотреть это заявление и возбудить дело.





Также универсальная юрисдикция уже начала работать в Литве, где были поданы заявления.





Юрист отметил, что расследовать преступления в рамках принципа универсальной юрисдикции сложно, однако для белорусов сейчас эти процессы необходимы.





— Естественно, если преступление совершено на территории Беларуси, расследовать его и привлечь к ответственности преступников, которые находятся в Беларуси, на территории другого государства сложно.





По словам Зикрацкого, это процесс не быстрый, но очень важный. Он дает уверенность в том, что за преступления кто-то понесет ответственность. Причем это понимают и потерпевшие, и те, кто совершают преступления.





— Вынесенный приговор вступает в силу и подлежит исполнению. Возможно, люди, совершившие преступления, думают, что они сейчас защищены, а потом просто не смогут въехать в Европу.





Они должны понимать, что только сейчас их покрывает государство, что в него со временем все равно придут другие люди, ситуация изменится, и им придется ответить. Приговор будет исполнен, даже если они не выедут в Европу.





Наработки адвокатов Европы нам обязательно понадобятся. Благодаря им мы сможем привлечь не только отдельных лиц, против которых начаты дела в Европе, но и всех виновных, — говорит Зикрацкий.





О судьях и адвокатах





— У человека, который становится судьей, должна быть высокая нравственная установка: что бы ни произошло, ты решаешь судьбу человека, поэтому должен действовать по закону. Судьи, которые сегодня выносят неправосудные постановления и приговоры, они же не то, чтобы неправильно нормы читают, у них не в голове сломалось, у них сломалось в совести, в душе. А это починить нельзя. Однозначно, эти судьи никогда больше не будут работать в юридической системе, — считает юрист.





Он рассказал и об адвокатуре, которая стремительно теряет специалистов.





— Сегодня руководство адвокатуры не защищает адвокатов, оно не за адвокатов. Среди адвокатов процент тех, кто принципиально готов служить режиму, — единицы. Придет время, и мы предъявим им обвинение в нарушении адвокатской этики, которое они сейчас совершают.





Пока еще достаточно хороших адвокатов, но, к сожалению, их «вырезают». Начиная с октября 2020 года, у нас минус два-три десятка адвокатов. И уход будет продолжаться.





Каждый месяц у нас проходит аттестация, каждый месяц работают дисциплинарные комиссии и адвокатов «вычищают». По моим прогнозам, ежемесячно по 3-6 адвокатов будут покидать адвокатуру. Особенно много уйдет, как только подпишут изменения в Закон об адвокатуре, — полагает Зикрацкий.





Об узниках СИЗО и TUT.BY





Исходя из своей практики, адвокат поделился наблюдением об огромном количестве заключенных по политическим мотивам.





— Я сам бывал на «Володарке» (СИЗО-1 в Минске — С) и общаюсь с другими адвокатами. По моим подсчетам, сегодня больше половины узников СИЗО на Володарского — политические.





Один из инструментов, который есть сегодня у адвокатов, — это возможность пойти в СИЗО и пообщаться с клиентом. Этим невинным людям очень сильно нужна наша поддержка. Они очень ждут писем и адвокатов. Нельзя делать это формально, — говорит адвокат.





Высказывая свое отношению к разгрому TUT.BY, он вспомнил, что сам участвовал в процессе, когда портал лишали статуса СМИ.





— Давайте говорить честно: TUT.BY не умер. На сегодняшний день он не существует как доменное имя, но TUT.BY — это команда людей, которые готовы работать. Я работал с ними и общаюсь со многими, и я вижу, что этих людей, их внутренний стержень ничто не может сломать.





Да, задержали журналистов и сотрудников, но остальные работают! И мы продолжаем читать TUT.BY на других платформах. Он останется и будет жить, как и вся Беларусь, — уверен адвокат.





О победе





— Мы прекрасно понимаем, что репрессивный механизм включился и достаточно жесток. Но способы нерепрессивного воздействия на систему остались, и каждый делает что-то. И этими маленькими шажочками мы додавим, доломаем.





У меня нет сомнения, что мы победим, и ситуация изменится. Закручивать гайки нельзя до бесконечности, в один момент резьба сорвется. То большинство, которое было против существующей власти, несмотря на то, что протест раздавлен, и люди боятся выходить на улицу, его нельзя «засунуть в бутылку», она все равно выстрелит, — говорит Сергей Зикрацкий.