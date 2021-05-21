Стахановцы: Генпрокуратура направила в суды 667 дел по "массовым беспорядкам"
По состоянию на 21 мая прокуроры направили в суды 667 уголовных дел по массовым беспорядкам, действиям, грубо нарушающим общественный порядок, угрозам милиционерам и их публичному оскорблению, надругательству над государственной символикой и т.д.
Как сообщает Генпрокуратура, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены.
Как пример упоминается история 48-летнего жителя Борисова, который в подпитии вышел на балкон и в присутствии соседей "выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство президента Республики Беларусь". Хотя протрезвевший мужчина раскаялся, уголовное дело на него продолжается.
В апреле 2021 года также было заведено уголовное дело на белоруса, который в ноябре 2020-го в Фейсбуке написал пост, "в котором оскорбил президента Республики Беларусь и обвинил его в совершении убийства".
17:23 21/05/2021
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