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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Стахановцы: Генпрокуратура направила в суды 667 дел по "массовым беспорядкам"

По состоянию на 21 мая прокуроры направили в суды 667 уголовных дел по массовым беспорядкам, действиям, грубо нарушающим общественный порядок, угрозам милиционерам и их публичному оскорблению, надругательству над государственной символикой и т.д.

Как сообщает Генпрокуратура, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены.

Как пример упоминается история 48-летнего жителя Борисова, который в подпитии вышел на балкон и в присутствии соседей "выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство президента Республики Беларусь". Хотя протрезвевший мужчина раскаялся, уголовное дело на него продолжается.

В апреле 2021 года также было заведено уголовное дело на белоруса, который в ноябре 2020-го в Фейсбуке написал пост, "в котором оскорбил президента Республики Беларусь и обвинил его в совершении убийства".
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