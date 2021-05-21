Журналист и политик Илья Добротвор с пятью детьми уехал из Беларуси

В апреле Инну Добротвор судили сразу по трем протоколам. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 24.23 КоАП. Поводом стали портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и изображение «Погони» в окнах их квартиры, пишет nn.by





Судья Заводского района Минска Елена Некрасова расценила это как несанкционированный пикет и присудила штраф 5800 рублей.





Мингорсуд 19 апреля сократил размер взыскания на 50 базовых (на 1450 рублей) до 4350 рублей.



