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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Журналист и политик Илья Добротвор с пятью детьми уехал из Беларуси

Напомним, его жена, которую приговорили к огромному штрафу, была вынуждена уехать еще раньше.

В апреле Инну Добротвор судили сразу по трем протоколам. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 24.23 КоАП. Поводом стали портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и изображение «Погони» в окнах их квартиры, пишет nn.by

Судья Заводского района Минска Елена Некрасова расценила это как несанкционированный пикет и присудила штраф 5800 рублей.

Мингорсуд 19 апреля сократил размер взыскания на 50 базовых (на 1450 рублей) до 4350 рублей.
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