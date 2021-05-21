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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

У TUT.BY появился сайт, на котором рассказывается, что происходит с заблокированным медиа

Его адрес - https://freejournalists.info/


 

«TUT.BY – крупнейшее медиа Беларуси с охватом в 63% пользователей белорусского интернета (по данным Gemius). Мы открыто освещаем все самые важные события в стране», – говорится на созданном сайте.
 
Также сообщается, что в данный момент под арестом – 15 человек: действующие и бывшие сотрудники TUT.BY, а также руководители компаний hoster.by и Rocketdata.io.
 
Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что пока не удается восстановить работу портала в виде зеркала, под другим адресом.
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