







«TUT.BY – крупнейшее медиа Беларуси с охватом в 63% пользователей белорусского интернета (по данным Gemius). Мы открыто освещаем все самые важные события в стране», – говорится на созданном сайте.

Также сообщается, что в данный момент под арестом – 15 человек: действующие и бывшие сотрудники TUT.BY, а также руководители компаний hoster.by и Rocketdata.io.

Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что пока не удается восстановить работу портала в виде зеркала, под другим адресом.







