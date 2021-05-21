+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин - о блокировке: Это похоже на рейдерский захват

Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что пока не удается восстановить работу портала в виде зеркала, под другим адресом.

"Исчезновение доступа к нашим серверам похоже на рейдерский захват", — сказал он.

Он предполагает, что сервера, на которых располагался портал, попросту изъяты.

«Даже если Мининформ вынес постановление о блокировке TUT.BY на территории Беларуси, иностранные пользователи должны иметь возможность заходить на сайт, как и сотрудники компании», — отметил Волошин. 

Он также сообщил, что руководство портала будет обращаться в Министерство информации, чтобы в ведомстве предоставили список тех материалов, из-за которых была заблокирована работа TUT.BY. 

Возможно, их придется удалить, чтобы запустить работу TUT.BY, как ранее поступили другие издания.

Подробнее о том, что произошло с TUT.BY, читайте здесь
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]