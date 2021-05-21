"Исчезновение доступа к нашим серверам похоже на рейдерский захват", — сказал он.





Он предполагает, что сервера, на которых располагался портал, попросту изъяты.





«Даже если Мининформ вынес постановление о блокировке TUT.BY на территории Беларуси, иностранные пользователи должны иметь возможность заходить на сайт, как и сотрудники компании», — отметил Волошин.





Он также сообщил, что руководство портала будет обращаться в Министерство информации, чтобы в ведомстве предоставили список тех материалов, из-за которых была заблокирована работа TUT.BY.





Возможно, их придется удалить, чтобы запустить работу TUT.BY, как ранее поступили другие издания.



