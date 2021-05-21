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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Бресте нашли повешенным полковника милиции в отставке Геннадия Войтовича

В Бресте погиб 50-летний полковник милиции в отставке Геннадий Войтович

В Бресте нашли повешенным полковника милиции в отставке Геннадия Войтовича
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на читателей 

Он с 2012 по 2015 год возглавлял Ленинский РОВД, потом стал начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, где и работал до выхода в отставку. 

По неофициальной информации, его нашли повешенным.

По всей вероятности, в том числе и он, как руководитель ОПП, был ответственным за подавление августовских протестов в Бресте и Брестской области.
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