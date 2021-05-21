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Начался суд по трагедии в минском аквапарке «Фристайл». Семья погибшей девушки подала иск на 50 миллионов компенсации

Суд Первомайского района Минска рассматривает гражданский иск по делу гибели 18-летней Анны Загорской в ноябре прошлого года.

Девушку засосало в бассейне аквапарка «Фристайл», ее вытаскивали несколько человек, реанимировали медики. Спасти девушку не удалось, под водой она провела восемь минут.

Семья погибшей до сих пор ждет результатов расследования по этому делу, извинений от аквапарка после гибели дочери родители не получили. Они пошли в суд с гражданским иском к «Фристайлу» и требуют 50 млн рублей компенсации морального вреда.
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