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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Ругался матом: журналиста издания "Беларусы и рынок" закрыли на 15 суток

Журналист газеты "Белорусы и рынок" Артём Майоров осуждён на 15 суток административного ареста.

Такое решение в пятницу вынес суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль).

Журналист был задержан в Минске утром 18 мая в здании, где размещается редакция портала TUT.by. По версии милиции, его хотели позвать на "профилактическую беседу", но Майоров в ответ начал "ругаться" и "размахивать руками". 

Был составлен протокол о "мелком хулиганстве". В четверг в суде заслушали свидетелей, а вынесение решения перенесли на пятницу, сообщает Еврорадио.
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