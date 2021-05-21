Такое решение в пятницу вынес суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль).





Журналист был задержан в Минске утром 18 мая в здании, где размещается редакция портала TUT.by. По версии милиции, его хотели позвать на "профилактическую беседу", но Майоров в ответ начал "ругаться" и "размахивать руками".



