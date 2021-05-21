Ругался матом: журналиста издания "Беларусы и рынок" закрыли на 15 суток
Журналист газеты "Белорусы и рынок" Артём Майоров осуждён на 15 суток административного ареста.
Такое решение в пятницу вынес суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль).
Журналист был задержан в Минске утром 18 мая в здании, где размещается редакция портала TUT.by. По версии милиции, его хотели позвать на "профилактическую беседу", но Майоров в ответ начал "ругаться" и "размахивать руками".
Был составлен протокол о "мелком хулиганстве". В четверг в суде заслушали свидетелей, а вынесение решения перенесли на пятницу, сообщает Еврорадио.
11:27 21/05/2021
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