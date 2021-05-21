Вечное небо: Лида прощается с разбившимися летчиками





В церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, он выразил соболезнования семьям погибших.





"Сегодня мы прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого", - сказал он.





Офицеров похоронят в разных городах. Андрей Ничипорчик будет погребен в Лиде, Никита Куконенко – в Полоцке.





Вчера церемония прощания состоялась на авиабазе в Барановичах. В Лиду погибшие летчики были доставлены самолетом. Это был последний полет...





Как сейчас выясняется, по злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.





Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду 19 мая в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого выявил техническую неисправность.





Как показали бортовые самописцы, командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко несколько раз получали команду катапультироваться, однако не покинули самолет, чтобы увести его от жилых домов.





В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.







