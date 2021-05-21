+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Следственный комитет получил доступ к системе видеонаблюдения

Следственный комитет включен в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.


Соответствующий указ Лукашенко подписал 20 мая. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования. 

Он вносит изменения в указ от 28 ноября 2013 года No 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».

Теперь, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, пользователем системы с бесплатным доступом становится Следственный комитет.

При этом сама система может быть использована не только для наблюдения за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений, говорится в комментарии к указу.

Правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]