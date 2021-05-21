Будславский костел обратится за зарубежной помощью

Пожар повредил здание, но не затронул святыни





Яшевский рассказал членам комиссии о своем визите в Министерство культуры, во время которого обсуждались совместные действия по восстановлению костела. На встрече с министром Анатолием Маркевичем обсудили «сотрудничество и помощь в скором получении соответствующих разрешений, согласований по столь значимому объекту, а также — ходатайство о помощи и совместных действиях по реконструкции святыни».





Члены комиссии решили также усилить молитвенную деятельность. Так, 2-го числа каждого месяца в национальном санктуарии в Будславе будут проводить святую мессу «за всех благодетелей и жертвователей, кто молитвой, трудом и посильными пожертвованиями помогает отстраивать» пострадавший костел.





Председатель Конференции католических епископов Беларуси епископ Олег Буткевич во время Будславского фестиваля в ночь на 3 июля будет служить благодарственную мессу «за сохранение чудотворной иконы Матери Божьей Будславской».





Кроме того, в октябре, когда в костеле проходит месяц молитвы на розарии, в приходах Минско-Могилевской архидиоцезии ежедневное такое богослужение решено посвящать восстановлению будславского костела.





На этой неделе национальный санктуарий посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он сообщил, что до конца месяца специалисты должны выдать заключение относительно состояния костела, чтобы иметь возможность начать проектные работы по его восстановлению. После этого будет выбран генподрядчик для ремонтных работ.





«Поставлена задача начать проект временного обеспечения крыши святыни и в течении июня реализовать это обеспечение», — сообщает сайт прихода.



