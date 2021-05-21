В Минске задержали еще одного бывшего милиционера, уволившегося из-за несогласия с ситуацией после выборов
Это Егор Емельянов
Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.
Накануне сообщалось о задержании Дмитрия Кулаковского. Он также на Окрестина.
Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий, сообщает TUT.BY.
09:51 21/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение