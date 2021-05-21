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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Минске задержали еще одного бывшего милиционера, уволившегося из-за несогласия с ситуацией после выборов

Это Егор Емельянов

Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.  

Накануне сообщалось о задержании Дмитрия Кулаковского. Он также на Окрестина.  

Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий, сообщает TUT.BY.
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