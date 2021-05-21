+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Ученые выявили новый коронавирус, которым собаки заражают человека

Зафиксировано восемь фактов, когда собаки заражали человека неизвестным ранее коронавирусом.

Ученые из США и Малайзии установили факты заражения человека от собак неизвестным ранее коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 мая, со ссылкой на исследование ученых сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще в 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых - дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо. Текст приводится на сайте университета.

Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней, пи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]