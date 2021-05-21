Во второй десятке исполнителей, которые прошли в финал и продолжат борьбу за победу, оказались представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Напомним, в первом полуфинале «Евровидения» представители Азербайджана, Бельгии, Кипра, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, России, Швеции, Украины смогли обойти своих соперников.



