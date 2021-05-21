+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Эйфелева башня откроется для туристов. Но есть нюанс

Эйфелева башня откроет туристам двери 16 июля

Фото: Unsplash

Посещать башню сможет ограниченное количество гостей в день. Ограничительные меры будут действовать все лето.
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля после почти девятимесячного перерыва. Об этом в четверг, 20 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу обслуживающей компании SETE.

Отмечается, что количество посетителей башни первое время будет ограничено - в день достопримечательность смогут посетить до десяти тысяч человек. До пандемии башню посещали 25 тысяч человек в день.

Эйфелева башня была закрыта с середины марта до середины мая, а также с конца октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Эйфелева башня впервые сменит цвет с 1968 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]