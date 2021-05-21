+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Юлия Чернявская не может ни звонить, ни выходить из дома

Вдове основателя TUT.by, писателю и культурологу Юлии Чернявской избрали меру пресечения - домашний арест.

Юлия Чернявская не может ни звонить, ни выходить из дома
В течение 10 суток после введения меры пресечения Юлии Чернявской должны предъявить обвинение. Таким образом, в промежутке с 28 по 30 мая ей или предъявят обвинение, или освободят из-под ареста. Если обвинение не будет предъявлено, мера пресечения аннулируется.

Сейчас Юлия Чернявская не может выходить из дома и ни с кем общаться, также не имеет права пользоваться средствами связи.

Еще вчера, 19 мая, адвокат Юлии пыталась найти ее и приезжала в СИЗО КГБ. Но только около 16.00 адвоката вывали в ДФР на следственные действия с подзащитной. Накануне, 19 мая около 21:00, в квартире, где живет Юлия, горел свет. Но дверь никто не открывал, сотрудников правоохранительных органов соседи не видели. Скорее всего, в квартире провели обыск.

На каком основании задержана Юлия Чернявская непонятно. Юридически никакого отношения к TUT.BY она не имеет. Юлия – вдова Юрия Зиссера, наследница его доли в компании Hoster.by. Кроме того, она мать еще одной наследницы Юрия Зиссера, его дочери Евгении, которая и владеет мажоритарной долей в ООО «ТУТ БАЙ медиа». Евгения Чернявская живет в Израиле.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]