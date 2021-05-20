Дмитрий Кулаковский. Фото: prisoners.spring96.org





Дмитрия Кулаковского Юлия. Информацию о задержании «Белсату» подтвердила женаЮлия.





«Сейчас в 17:00 будет суд. Забрали его прямо из дома. Вещи остались. Я не смогла до него дозвониться, вернулась и поняла. Позвонила в Ленинский РУВД, и мне сообщили, что он у них. И будет направлен на Окрестина», – сообщила Юлия.





Процесс над задержанным состоится в суде Ленинского района Минска. В чем его обвиняют, жена пока не знает.













Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года, возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов 2020 года он заявил, что не согласен с действиями власти и уволился.





В первый раз его задержали недалеко от дома – за «неповиновение» ему дали 12 суток ареста по ст. 23.4 КоАП. В знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета. Затем на него составили новый протокол, снова за «неповиновение», и дали уже 15 суток.





4 декабря Кулаковский пытался покинуть Беларусь, но был задержан на границе и доставлен в изолятор. Переведен в СИЗО Жодино в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 369 УК. Его обвинили в оскорблении представителя власти.





22 января 2021 года бывшего милиционера осудили на 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Освобожден в зале суда до апелляции.















