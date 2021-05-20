+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Глава Минздрава сообщил о разгаре третьей волны коронавируса в Беларуси

Глава Минздрава сообщил о разгаре третьей волны коронавируса в Беларуси Тяжелых пациентов много.


В Беларуси третья волна коронавируса сейчас в самом разгаре, но ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 20 мая на еженедельной видеоконференции по ситуации с COVID-19 с руководителями лечебных учреждений, передает charter97.org со ссылкой на naviny.online.

«Тяжелых пациентов много — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич отметил, что сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране свободны. «Так что в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи», — сказал он.

По словам чиновника, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Для таких пациентов там отведено более 215 мест. В 3-й больнице могут пройти гинекологическое лечение пациентки с отрицательным тестом на COVID-19.

По такому же принципу работает 6-я больница: специалисты продолжают лечить пациентов с COVID-19, при этом в учреждении выделены здания, где проходят лечение хронические пациенты с остеомиелитом, с проблемами по взрослой травматологии, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать плановую помощь в детском травматологическом отделении.

В чистых зонах 1-й больницы продолжают работать кардиологи, нефрологи, гинекологи.

Во 2-й больнице открыты чистые зоны в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице работают отделения для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи пациентам: ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами принимают в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.

Все республиканские научно-практические центры, которые расположены в Минске, работают по своим основным направлениям деятельности, оказывая плановую, специализированную и экстренную помощь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]