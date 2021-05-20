Россия организует эвакуацию белорусов из сектора Газа





Конкретный формат эвакуации еще не определен, но конечный пункт — Москва. Скорее всего, будет задействована авиация МЧС России, пишет Office Lif.





Обстрелы территории Израиля из мест, подконтрольных палестинцам, происходят не первый раз. Например, периодически это случалось в 2000 годах. Очередной виток вооруженного конфликта пришелся на май 2021 года.





Для отражения атак израильская сторона использует противоракетную систему «Железный купол». Однако она сбивает не все ракеты, и некоторые из них попадают в гражданские объекты. Палестинцы со своей стороны также обвиняют израильтян в обстреле гражданских зданий.