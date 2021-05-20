Эксперт: в Беларуси могут ввести ограничение на полеты ЯК-130





Авиакатастрофы по причине отказа всех систем управления самолета, как это случилось с военно-учебным ЯК-130 в Барановичах, случаются крайне редко, данное мнение высказал Sputnik военный эксперт с большим опытом расследования дел о падении самолетов.





В четверг белорусский президент Александр Лукашенко озвучил предварительные данные самописцев, найденных на месте крушения ЯК-130. По его словам, причиной крушения военного самолета стал отказ всех уровней системы управления.





"Это очень редкая причина, обычно отказывают одна, две системы, самолет уведут, посадят на ручном управлении, пилоты катапультируются. Такие случаи бывают. И в гражданской авиации, и в военной, но когда отказывают все системы управления – это очень редкий случай", – сказал эксперт.





Про системы управления





Он пояснил, что в каждом самолете есть несколько систем управления, из которых самая главная – электронная. "Если она выходит из строя, можно воспользоваться другой, третьей, например гидравлической системой, но в данном случае отказали все системы. Поэтому следователям, экспертам, военным предстоит очень непростая работа по установлению того, что произошло с самолетом", – отметил эксперт.





Вместе с тем он застроил внимание на следующем моменте: "Следует понимать, что самолеты – это сложная техника, всякое случается, никогда нельзя требовать стопроцентной гарантии. Может произойти все что угодно. Поэтому делать выводы преждевременно, тем более в ситуации, когда гибнут опытные пилоты".





Про запрет на полеты





Он также не исключил, что в Беларуси могут временно запретить полеты ЯК-130.





"По существующей практике до выяснения причин падения самолета, как правило, вводится ограничение или запрет на полеты самолетов этой модели", – сказал военный эксперт.





"Это принято во всем цивилизованном мире, в том числе и в гражданской авиации, пока не разберутся, из-за чего произошел, к примеру, отказ двигателя самолета той или иной модели", – пояснил собеседник агентства.





Как правило, в таких случаях решение о приостановке полетов принимает либо глава оборонного ведомства, либо командующий военно-воздушными силами армии.





Про следствие





Отвечая на вопрос о том, как долго будет длиться следствие по делу, эксперт сказал: "Уверен, что не меньше трех месяцев. Будет назначена техническая экспертиза по выяснению причин отказа. Нужно детально во всем разобраться. А вдруг человеческий фактор – кто-то отвертку забыл в турбине".





Собеседник агентства также отметил, что пока озвучена предварительная причина: "Я думаю, что будут более детально расшифровывать данные самописцев".





Что случилось





Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение 19 мая около 12:30 в Барановичах, недалеко от 61-й истребительной авиабазы. Оба пилота погибли. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов.















