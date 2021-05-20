Энциклопедия достопримечательностей «Глобус Беларуси» сменила адрес
Из-за блокировки портала TUT.BY не работал каталог достопримечательностей «Глобус Беларуси». Поэтому его перевели с globus.tut.by на globustut.by. Теперь онлайн-энциклопедия снова работает.
До 2009 года этот каталог в том числе распространялся платно на CD. Однако уже долгое время он доступен бесплатно в Сети. В настоящее время в нем описаны 11,6 тыс. объектов и выложено 74 тыс. фото. Также по некоторым достопримечательностям есть сканы статей из различных бумажных изданий.
Проект был основан в 2002 году минчанином Андреем Дыбовским. Многие фото на сайте сделал он сам.
Источник: Office Lif
20:09 20/05/2021
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