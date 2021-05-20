+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Энциклопедия достопримечательностей «Глобус Беларуси» сменила адрес

Из-за блокировки портала TUT.BY не работал каталог достопримечательностей «Глобус Беларуси». Поэтому его перевели с globus.tut.by на globustut.by. Теперь онлайн-энциклопедия снова работает.


До 2009 года этот каталог в том числе распространялся платно на CD. Однако уже долгое время он доступен бесплатно в Сети. В настоящее время в нем описаны 11,6 тыс. объектов и выложено 74 тыс. фото. Также по некоторым достопримечательностям есть сканы статей из различных бумажных изданий.

Проект был основан в 2002 году минчанином Андреем Дыбовским. Многие фото на сайте сделал он сам.
Источник: Office Lif
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]