



Игорь Банцер во время рассмотрения его апелляции. Фото: Белсат





Банцер подал две жалобы для рассмотрения.





Первая: на недосказанность его вины, которая подтверждается пропагандистским сюжетом Азаренка на СТВ, который вышел 20 марта, пишет Белсат.





«У вас нет другого варианта, как меня оправдать. Я не прошу, я хочу, чтобы состоялось правосудие. Я не знаю, из какого пальца высасывали это дело, и был ли это палец. Видео Азаренка полностью подтверждает мою версию событий. Его показывали в 19 часов, в прайм-тайм, и ничего не блюрили, а в это время дети могут телевизор смотреть. Никаких половых органов там не видно», – сказал Банцер во время суда.





Эту жалобу отклонили.





Второе ходатайство связано с болезнями, которые получил музыкант во время 5-месячного нахождения в тюрьме и 16-дневной сухой голодовки: освободить его от отбывания наказания из-за состояния здоровья по ст. 93. У Банцера обнаружили гепатит С, проблемы с кровью и внутренними органами.





«Предлагаю вам, Высокий суд, сохранить лицо и выйти достойно из этой ситуации», – отметил Банцер.





Игоря Банцера задержали 20 октября прошлого года, пять месяцев он содержался за решеткой в Гродненской тюрьме, в том числе в одиночной камере. Его направляли на психологическое исследование в Новинки, несколько раз помещали в карцер.





Музыканта обвинили в хулиганстве, «совершенном с особым цинизмом»: ночью 5 сентября он танцевал без штанов перед милицейской машиной. Этот перфоманс был заснят на камеру и выложен в интернет.





Потерпевшим по делу проходит водитель автомобиля, милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Согласно его показаниям, во время танца он увидел половые органы Банцера. Однако на видео видно, что у музыканта спереди болтается поясная сумка для документов.





19 марта Ленинский суд Гродно присудил ему 1,5 года «химии».





Во время судебного процесса гродненец держал 16-дневную сухую голодовку. Игоря освободили 19 марта, до рассмотрения апелляции.