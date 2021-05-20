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Игорь Банцер обжаловал приговор: «Я не прошу, я хочу, чтобы состоялось правосудие». Приговор не изменили

В областном суде в Гродно рассмотрели апелляцию на приговор панку и активисту Игорю Банцеру. Судебная коллегия в составе судей Соболева, Зайца, Рачинского оставила приговор без изменений. Банцер должен отбыть 8 месяцев на «химии» с направлением в учреждение открытого типа.


Игорь Банцер во время рассмотрения его апелляции. Фото: Белсат

Банцер подал две жалобы для рассмотрения.

Первая: на недосказанность его вины, которая подтверждается пропагандистским сюжетом Азаренка на СТВ, который вышел 20 марта, пишет Белсат.

«У вас нет другого варианта, как меня оправдать. Я не прошу, я хочу, чтобы состоялось правосудие. Я не знаю, из какого пальца высасывали это дело, и был ли это палец. Видео Азаренка полностью подтверждает мою версию событий. Его показывали в 19 часов, в прайм-тайм, и ничего не блюрили, а в это время дети могут телевизор смотреть. Никаких половых органов там не видно», – сказал Банцер во время суда.

Эту жалобу отклонили.

Второе ходатайство связано с болезнями, которые получил музыкант во время 5-месячного нахождения в тюрьме и 16-дневной сухой голодовки: освободить его от отбывания наказания из-за состояния здоровья по ст. 93. У Банцера обнаружили гепатит С, проблемы с кровью и внутренними органами.

«Предлагаю вам, Высокий суд, сохранить лицо и выйти достойно из этой ситуации», – отметил Банцер.

Игоря Банцера задержали 20 октября прошлого года, пять месяцев он содержался за решеткой в Гродненской тюрьме, в том числе в одиночной камере. Его направляли на психологическое исследование в Новинки, несколько раз помещали в карцер.

Музыканта обвинили в хулиганстве, «совершенном с особым цинизмом»: ночью 5 сентября он танцевал без штанов перед милицейской машиной. Этот перфоманс был заснят на камеру и выложен в интернет.

Потерпевшим по делу проходит водитель автомобиля, милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Согласно его показаниям, во время танца он увидел половые органы Банцера. Однако на видео видно, что у музыканта спереди болтается поясная сумка для документов.

19 марта Ленинский суд Гродно присудил ему 1,5 года «химии».

Во время судебного процесса гродненец держал 16-дневную сухую голодовку. Игоря освободили 19 марта, до рассмотрения апелляции.
Источник: Белсат
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