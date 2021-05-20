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Кадровый день. Назначен новый глава суворовского училища

Это не единственное новое назначение в Вооруженных силах Беларуси: сегодня также был назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования.


Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Горбатенко начальником Минского суворовского военного училища, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, соответствующий указ глава государства подписал 20 мая. Это не единственное новое назначение сегодня в Вооруженных силах Беларуси, пишет Sputnik.

Указом главы государства назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, им стал Вадим Шадура.

Соответствующий указ глава государства подписал 20 мая 2021 года.

Напомним, во время кадрового дня 30 апреля Лукашенко произвел новые назначения в МВД, СМИ и областях. Ротации коснулись структуры областных управлений правоохранительных органов, средств массовой информации, облисполкомов и дипломатов - в частности, назначены генконсул в Белостоке и консул в Варшаве.
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