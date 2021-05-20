Популярная юмористка Елена Воробей появилась на светской премии MAMA’s AWARDS 2021 в прекрасном настроении и с кольцом на «том самом пальце», сообщает «Комсомольская правда». А журналистам она заявила, что «весна может быть 12 месяцев в году». Все сразу поняли — в жизни 53-летней артистки произошли большие перемены.





По слухам, в отношениях с бизнесменом из Бреста Воробей состоит уже год, но на публике вместе пара не появлялась, да и имени любимого звезда пока не называла. Однако артистка пояснила, что вместе с избранником они прошли уже множество испытаний, и она поняла, что этот мужчина ей подходит.





«Я вам по секрету скажу… Мы уже прошли все возможные испытания, понимаем, что встретились неслучайно. Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражем. Я обожаю спорт, а он совсем неспортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу…» — поделилась Елена.





После этого артистка продемонстрировала внушительных размеров перстень причудливой формы на безымянном пальце правой руки, заявив, что обручальное кольцо не обязательно должно быть маленьким и неприметным, тем более у «человека сцены».





То самое "свадебное кольцо"





Самое сенсационное признание Воробей сделала в ответ на вопрос журналистов о возможном пополнении в семействе. Несмотря на возраст и наличие взрослой дочери, Елена не против снова испытать счастье материнства.





«Мы работаем в этом направлении!» — ответила юмористка.





Стоит отметить, что недавно в прессе появлялись фото, на которых якобы запечатлен избранник артистки. Им, по словам журналистов, оказался 50-летний чиновник из Беларуси Сергей Евтухович.





А это, по утверждению российских журналистов, - муж





Как пишет "Экспресс-газета" , Сергей Евтухович родился в Бресте, как и юмористка, и младше нее на три года. Сергей получал высшее образование в Москве – в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР, а потом перебрался в Минск. Тут, к слову, Елена и познакомилась с Евтуховичем, когда гастролировала по Беларусии.