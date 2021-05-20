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В Египте для белорусов ввели сбор за туристические визы

Сейчас каждый отдыхающий, приезжающий на Красное море, снова должен заплатить за визу 25 долларов.



Туристы, прибывающие на популярные египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, теперь снова должны платить за визы.

В стране подошел к концу промо-период по выдаче бесплатных виз для иностранных туристов. Сейчас каждый отдыхающий снова должен заплатить за нее – 25 долларов, пишет Sputnik.

В июле минувшего года на фоне пандемии коронавируса кабинет министров Египта для стимулирования спроса на отдых на Красном море освободил иностранных туристов от уплаты визовых сборов.

Турфирмы призывали власти Египта продлить льготный период до старта нового зимнего сезона, который начинается 1 ноября. Данная мера стала бы дополнительной поддержкой отрасли, существенно пострадавшей в результате COVID-ограничений. Однако сбор за въезд в страну все равно был введен.
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