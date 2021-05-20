



Позавчера выступали представители МГЛУ и БГПУ. На следующий день — свидетели из числа ОМОН и снова преподаватели МГЛУ. dev.by собрал в чатах, что известно.





В чатах сообщают, что первыми выступали свидетели-омоновцы. Один, по их словам, дежурил на территории БГУ, другие два — возле МГЛУ. Они не знают обвиняемых, да и почти ничего не видели. На вопрос, просили ли преподаватели вузов помощи у ОМОНа, ответить не смогли.





Также в суде дал показания охранник МГЛУ — отличные от тех, что он давал осенью. Тогда он говорил о том, что студенты шумели и срывали учебный процесс. Сейчас уже не уверен в этом.





Начальник управления воспитательной работы с молодежью МГЛУ Игорь Пученя никого из обвиняемых не узнал. Рассказал, как 1 сентября студенты собирались отнести петицию в министерство образования, однако их не пропустили. Студенты вернулись обратно в университет и разошлись. На вопрос, мешало ли это учебному процессу, ответил: «Скорее нет, чем да. Все это было на первом этаже, где кабинеты администрации». Кстати, в чатах отмечают, что якобы именно этот свидетель держал дверь перед студентами, чтобы те не могли войти. И как раз в то время к зданию вуза подъехал ОМОН.





По поводу акций в другие дни Пученя рассказал, что студенты собирались и просто пели песни. Агрессии не проявляли. Не матерились. «Студенты были возбуждены, но это не выходило за какие-то пределы. Это было неприятно, но мы пытались разговаривать».





Также бывало, что студенты просто сидели и молчали. Защитник спросил, считает ли свидетель, что это тоже акция. Тот ответил утвердительно, на наводящий вопрос, как можно выражать мысли молча, уточнил: «Можно, глазами».





Пученя сказал, что в университете были и взрослые: «Было впечатление, что студенты могли даже действовать по команде этих людей». Он также отметил, что врослые вели себя агрессивно и кричали.





По словам свидетеля, учебный процесс не был сорван. Но пострадал имидж университета.





После Пучени выступила бывший ректор МГЛУ Наталья Баранова. Она считает, что несанкционированных акций не было. «Мы считали, что там наши студенты, что мы должны за них бороться, а не против. Мы должны были поговорить с ними. То, что происходило 1 сентября, не было акцией только наших студентов. Это было что-то больше общегородское».

















Работа учреждения, по словам Барановой, нарушена не была. «Я боялась тогда, что ребята попадут в беду. И боюсь сейчас. И я исключаю, что это была какая-то антигосударственная позиция — они просто молодые, горячие».

Обвинитель спросил бывшего ректора, были ли жалобы от людей. И она ответила: «От тех, кто пел песни. Они хотели, чтобы мы отреагировали на это всё и сделали встречу с администрацией. Но мы не понимали, кто эти люди и кого они представляют».





Свидетель сказала, что «появление милиции в вузе повергло в шок абсолютно всех». После этого, по словам Барановой, был подписан договор с милицией, в связи с которым ей пришлось предупреждать об акциях.





В качестве свидетеля выступил и преподаватель немецкого Валерий Пищиков. Уточняется, что 26 октября он вышел к студентам, стал показывать им средние пальцы обеих рук, попытался выбить у девушки из рук телефон и пустил в ход кулаки. Со слов свидетеля, он вышел из аудитории, чтобы ответить на звонок, и увидел группу молодых людей с плакатом «Далучайся!» — пошёл к ним. Дальше вышел «маленький конфликт с выражением жестов с моей стороны и недовольства с их». По мнению преподавателя, студенты призывали к забастовке.





Судья заметила, что показания свидетеля ранее и сегодня разнятся. И попросила пояснить. Он в ответ заметил: «Красиво написано».





Последним выступил декан факультета китайского языка МГЛУ Сергей Олейник. Он сказал, что в вузе собирались студенты — человек 20, пели песни, но он не помнит какие. Хлопали ли — возможно, и есть вероятность, что были флаги, но этого он тоже не помнит. По словам Олейника ущерб образовательному процессу нанесён не был. Хотя студенты, возможно мешали проходу, так как «находились у стены».