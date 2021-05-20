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Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Variety.



По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. «Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома"», — вспомнила она.

Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе — она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи».

«Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе», — заявила актриса.
Источник: lenta.ru
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