Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса









По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. «Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома"», — вспомнила она.





Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе — она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи».





«Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе», — заявила актриса.