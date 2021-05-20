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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Еще четыре telegram- и youtube-канала признаны "экстремистскими"

Список "экстремистских" каналов пополнился

18 мая решением суда Центрального района Минска телегам-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар/Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также youtube-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД", - говорится в сообщении МВД.

Правоохранители усмотрели в публикуемых в указанных каналах материалах призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии.

"В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов", - заявили в МВД.

"Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - подытожили в МВД.
Источник: interfax.by
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