+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Юлия Чернявская нашлась в ДФР

Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.

Юлия Чернявская нашлась в ДФР
Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь и где она. После этого и стало известно о местонахождении Юлии.

“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.
Где именно и что происходит я не знаю”, – написала на своей странице в facebook Евгения Чернявская.
Источник: nv-online.info
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]