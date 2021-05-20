Юлия Чернявская нашлась в ДФР
Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.
Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь и где она. После этого и стало известно о местонахождении Юлии.
“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.
Где именно и что происходит я не знаю”, – написала на своей странице в facebook Евгения Чернявская.
Источник: nv-online.info
16:06 20/05/2021
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