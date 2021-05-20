Юлия Чернявская нашлась в ДФР

Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь и где она. После этого и стало известно о местонахождении Юлии.





“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.