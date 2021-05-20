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Шок! В Берестовицком районе мужчину насмерть загрызли собаки его дочери

81-летний мужчина умер от многочисленных травм, причиненных собаками. Это произошло в Берестовицком районе вечером 19 мая - пенсионера доставили в больницу из частного дома.

Собаки не всегда были в вольере. Фото: СК


Медики диагностировали многочисленные рваные раны головы, шеи, туловища, рук и ног. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщил 20 мая Следственный комитет Беларуси.

По месту жительства мужчины выбывала следственно-оперативная группа. Оказалось, что в тот вечер жена нашла супруга лежащим на полу. По словам женщины, их дочь занимается разведением собак. Они находятся во дыоре в вальере, но иногда ходят по дому.

- Со слов супруги мужчина, когда выпивал вел, себя агрессивно по отношению к животным, - уточнили в СК. Следователи проводят проверку, опрошены родственники и соседи погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
KP.by
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