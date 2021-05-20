Правда - это ложь: школьницу осудили на 1,5 года "химии" за заявление о пытках на Окрестина
Небывалое дело: суд в Беларуси приговорил школьницу к «домашней химии» за то, что та рассказала про пытки на Окрестина, сообщает Верховный суд.
Итак, некая школьница Ч, 2004 года рождения, подала заявление в Следственный комитет о том, что ее на Окрестина избили дубинками. На языке законников это звучит так:
«…обратилась в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь с заявлением о совершенных в отношении нее преступлений, относящихся к категории тяжких, якобы имевших место в августе 2020 года на территории г. Минска и в помещении ЦИП ГУВД Мингорисполкома, выразившихся в избиении ее дубинками неизвестными сотрудниками милиции, а также незаконном задержании и лишении свободы».
И вот вчера состоялся суд, девушку обвиняли по части 2 статьи 400 УК (Заведомо ложный донос о совершении преступления … соединенное с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо совершенное из корыстных побуждений).
На суде она признала себя виновной. Суд тоже признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») на срок 1 год 6 месяцев.
А вообще статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Источник: the-village.me
15:31 20/05/2021
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