



Итак, некая школьница Ч, 2004 года рождения, подала заявление в Следственный комитет о том, что ее на Окрестина избили дубинками. На языке законников это звучит так:





«…обратилась в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь с заявлением о совершенных в отношении нее преступлений, относящихся к категории тяжких, якобы имевших место в августе 2020 года на территории г. Минска и в помещении ЦИП ГУВД Мингорисполкома, выразившихся в избиении ее дубинками неизвестными сотрудниками милиции, а также незаконном задержании и лишении свободы».





И вот вчера состоялся суд, девушку обвиняли по части 2 статьи 400 УК (Заведомо ложный донос о совершении преступления … соединенное с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо совершенное из корыстных побуждений).





На суде она признала себя виновной. Суд тоже признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») на срок 1 год 6 месяцев.





А вообще статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.