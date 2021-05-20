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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Для задержанных сотрудников Tut.by на Окрестина не приняли передачи. Следующая возможность - только через неделю

В изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске не приняли передачи для задержанных сотрудников портала Tut.by сообщает t.me/euroradio. Издание напоминает, что в ИВС принимают передачи только один раз в неделю - по четвергам.

Чтобы передать задержанным самое необходимое, люди с утра стояли под дождем 


Отказ принять передачу от родственников, которые отстояли в очереди под дождем, объяснили тем, что задержанных отвезли из изолятора в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - на допрос. Это значит, что следующая возможность передать вещи задержанным работникам Tut.by будет только через неделю - в следующий четверг.

Отмечается, что родственники хотели передать, в том числе, теплые вещи - ведь отопление в изоляторе отключено, а погода в Минске установилась сырая и холодная.

Напомним, сотрудников Tut.by задержали 18 мая после обысков, которые прошли в офисе портала. 
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