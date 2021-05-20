Филарету поставят в Минске памятник
Памятник предлагается установить возле Кафедрального собора в Минске.
Проект памятника митрополиту Филарету сегодня предстваил на совещании у Лукашенко глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) скончался на 86-м году жизни 12 января. Владыка был госпитализирован в середине декабря с коронавирусной инфекцией, и последний месяц жизни находился в тяжелом состоянии.
По завещанию самого Филарета его похоронили в Жировичском монастыре, за алтарем Крестовоздвиженского храма рядом с могилой старца схиархимандрита Митрофана (Ильина).
Источник: sputnik.by
13:21 20/05/2021
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