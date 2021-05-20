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Минобр: Изменений в выпускных экзаменах в школе в текущем году не предполагается

Изменений в порядке и форме проведения выпускных экзаменов в школах в текущем году не предполагается, сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования министерства образования Ирина Каржова на пресс-конференции в четверг.

Минобр: Изменений в выпускных экзаменах в школе в текущем году не предполагается
Фото из открытых источников
"Выпускные экзамены пройдут организованно во всех учреждениях образования с 1 по 9 июня. В сравнении с предыдущим учебным годом никаких изменений в порядок их проведения, в предметы, которые будут сдавать учащиеся, а также форма проведения выпускных экзаменов, не изменилась в сравнении с предыдущим годом", - сказала Каржова.

Так, учащиеся 9-х классов, как и ранее, будут сдавать три обязательных экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант) и математика (контрольная работа). Учащиеся 11-х классов будут сдавать 4 обязательных экзамена: русский или белорусский язык по выбору (изложение), математика (контрольная работа), а также два письменных экзамена - по иностранному языку и истории Беларуси.

Каржова уточнила, что освобождаться от экзаменов будут те же категории школьников, что и в прошлом году. Среди них – учащиеся, которые в этот момент болеют Covid-19, или являются контактами, подлежащими самоизоляции. "Центры гигиены и эпидемиологии должны будут предоставлять в отделы образования списки учащихся, которые на 1 июня подлежат освобождению в связи с инфекцией Covid-19 от выпускных экзаменов. Далее эти списки будут ежедневно уточняться", - добавила она.

При проведении экзаменов также будут учитываться особенности эпидемиологической ситуации по коронавирусу. "Мы отработали эту позицию уже в прошлом году с министерством здравоохранения. В этом учебном году по согласованию с ним все требования санитарно-эпидемиологических служб будут сохранены: это касается бесконтактной термометрии, рассадки учащихся – 1,5-2 метра, использования гигиенических средств, при необходимости - масок", - уточнила она.
СмартПресс
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