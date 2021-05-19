



Корреспондент «Першага Рэгіёну» задала заместителю главного врача ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бреста» Николаю Гарину.





Специалист разъяснил, что онкологическое заболевание не является внезапно возникшим. Это хронический процесс, имеющий своё естественное течение, на которое служба скорой помощи повлиять не может. Такие пациенты могут обратиться в онкологическую и паллиативную службы.





«Служба скорой помощи предназначена для оказания экстренной медицинской помощи. Единственное, что мы можем сделать для онкобольных пациентов – облегчить их страдания, болевой синдром. Что касается их госпитализации, то данная процедура проходит в плановом порядке и определена выдачей направления только амбулаторно-поликлинической службы. Плановую госпитализацию служба скорой помощи не осуществляет», – прокомментировал Николай Гарин.





Заместитель главного врача ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бреста» добавил, что не госпитализируются и те пациенты, которые нуждаются только в паллиативной помощи. Имеющие сопутствующие заболевания естественным течением которых является летальный исход. Это определено приказами Министерства здравоохранения.