



Во втором полуфинале выступят представители Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.





Как сообщалось, из первого полуфинала в решающую стадию вышли исполнители из России, Украины, Литвы, Азербайджана, Бельгии, Швеции, Норвегии, Израиля, Мальты и Кипра.





Завершили выступление Австралия, Ирландия, Словения, Северная Македония, Румыния и Хорватия.





Финал "Евровидения" пройдет в субботу 22 мая. К 20-ке стран, вышедших в решающую стадию из полуфиналов, присоединится Большая пятерка (это страны-основательницы конкурса - Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания), а также страна-хозяйка – Нидерланды.





Беларусь в этом году не допустили к участию в "Евровидению". Организаторы сочли политизированной и не соответствующей правилам конкурса заявленную Беларусью песню "Я научу тебя" ("I'll Teach You") группы "Галасы ЗМеста".





В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение", пишет interfax.by







