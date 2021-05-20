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Напасть эпидемий на Индию: объявили эпидемию новой болезни в двух штатах

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с коронавирусом. В штате Раджастан насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием.



Об этом сообщает The New Indian Express.
Фото: в Индии новая эпидемия болезни (GettyImages)


В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, сообщается: "Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. "

Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Как отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории этого штата также объявляется эпидемия мукормикоза.

Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах.

Оно смертельно опасно для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком.
РБК-Украина
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