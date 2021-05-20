







Об этом сообщает The New Indian Express.

Фото: в Индии новая эпидемия болезни (GettyImages)









В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, сообщается: "Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. "





Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Как отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории этого штата также объявляется эпидемия мукормикоза.





Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах.





Оно смертельно опасно для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком.



