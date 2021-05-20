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Умерла известный автор детективов и женских романов, писательница Екатерина Вильмонт

Ушла из жизни писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщила пресс-служба издательства АСТ.




Ей было 75 лет. Причины смерти пока не называются.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. В 1995 году издала первую книгу под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". Известна как автор детективов для детей и женской прозы, а всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы. По результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных русскоязычных авторов произведений о любви.
"Белорусский партизан"
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