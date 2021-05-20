Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» в отношении одного из лидеров движения по борьбе с заводом АКБ Дмитрия Бекалюка. Вечером 18 мая дома у него прошел обыск, сообщил «Брестской газете» сам активист.





По его словам, еще в конце марта областная прокуратура начала проверку об использовании гражданами фиктивных командировочных удостоверений при прохождении пограничного контроля на въезд в Беларуси. Якобы Бекалюк, работа которого сейчас связана с постоянными поездками за границу, подделывает командировочные удостоверения, чтобы не идти на карантин по приезду в Беларусь.

С санкции прокурора было выдано постановление о проведении осмотра, во время которого искали «предметы, документы и иные носители информации, подтверждающие факт использования подложных документов, что имеет значение для принятия законного решения по материалу доследственной проверки». Забрали ноутбук, официальные командировочные и приказы.





В начале апреля, после возвращения из очередной командировки, его вызвали на беседу в прокуратуру.





«Спрашивали, почему я так часто езжу за границу. Я отвечал, что работаю, работаю официально, плачу налоги, мой работодатель платит налоги по упрощенной схеме – раз в три месяца, а я оформлен с января», – рассказал Бекалюк.

Вечером 18 мая к нему домой пришли с обыском. Сам Дмитрий сейчас находится в больнице, у него обострилось старое заболевание, возможно, понадобится операция. Во время обыска дома были его жена с маленькими детьми, позже пришла команда поддержки, приехала адвокат.





«Я разговаривал по телефону со следователем, и он мне сказал, что по представлению прокуратуры в отношении меня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 380. Дело завели только на меня, – пояснил активист. – Идет давление на меня как на человека, который три года посвятил борьбе с аккумуляторным заводом. Хотят или посадить, или сделать мою жизнь невыносимой, чтобы я уехал за границу, выдавить из страны».





Он добавил, что очередной этап давления на себя он также связывает с поездкой в марте в Могилев на суд к блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Самих блогеров, несколько лет активно освещавших борьбу с заводом АКБ, Бекалюку и другим активистам увидеть не удалось, но Александру Кабанову разрешили свидание с гражданской женой, которая тоже приехала на суд вместе с активистами.





Статья 380, часть 2 «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору» наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Дмитрий Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая с начала 2018 года заявляла о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода в Брестском районе. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.





История вопроса





Более двух лет, начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходили на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.





25 мая 2020 года стало известно, что предприятие сменило владельца и стало называться ООО «Аккумуляторный альянс».





22 июня во время визита в Брест президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с инициативной группой и пообещал референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.





После визита Александра Лукашенко кормления голубей очень скоро прекратились – людям не давали собираться на площади, приглашали в зал, чтобы в «цивилизованной обстановке» обсуждать вопросы подготовки к референдуму.





В середине марта 2021 года аккумуляторный завод заработал. Обещанный метный референдум так и не состоялся.



