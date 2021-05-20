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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В ночь на среду в центре Минска напали на здание католической Курии

Это "администрация" белорусского Костела, которая находится в самом центре Минска на улице Революционной дом 1.




Ночью с 18 на 19 мая неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии и его настоятеля Антония Климантовича.

Об этом сообщает Телеграм-канал Белсата. 

— В четыре утра среды неизвестные люди залезли на территорию за кафедральным костелом. Повыворачивали цветы, сломали домофон на двери приходского дома, повредили фонарь на газоне и разбили лобовое стекло в машине настоятеля, — рассказал пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Напомним, что накануне представитель Костела Антоний Демьянко призвал молиться за всех честных людей и журналистов, страдающих за правду.


Подобных случаев в Беларуси не было с 90-х годов. 
"Белорусский партизан"
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