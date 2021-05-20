В ночь на среду в центре Минска напали на здание католической Курии
Это "администрация" белорусского Костела, которая находится в самом центре Минска на улице Революционной дом 1.
Ночью с 18 на 19 мая неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии и его настоятеля Антония Климантовича.
Об этом сообщает Телеграм-канал Белсата.
— В четыре утра среды неизвестные люди залезли на территорию за кафедральным костелом. Повыворачивали цветы, сломали домофон на двери приходского дома, повредили фонарь на газоне и разбили лобовое стекло в машине настоятеля, — рассказал пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько.
Напомним, что накануне представитель Костела Антоний Демьянко призвал молиться за всех честных людей и журналистов, страдающих за правду.
Подобных случаев в Беларуси не было с 90-х годов.
"Белорусский партизан"
09:08 20/05/2021
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