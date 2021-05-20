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Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, умерла на 54-м году жизни

Российская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла на 54-м году жизни от онкологии, сообщил "Интерфаксу" ее супруг Алексей Войтюк.


"Сегодня в 10:30 утра Танечки не стало. Онкология", - сказал Войтюк.

По его словам, дата и место похорон будут определены позже.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Известна благодаря роли в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. В 2018 году у актрисы диагностировали рак, пишет Интерфакс.
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