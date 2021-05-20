Весну как украли - сегодня ожидаются сильные дожди
Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на четверг из-за сильных дождей, сообщили в Белгидрометцентре.
"20 мая (четверг) в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди", - цитирует interfax.by синоптиков.
В Бресте ночью 20 мая ожидается +8…+10, днем +16…+18
В Витебске в течение суток +10…+12
В Гомеле +11…+13 / +13…+15
В Гродно +9…+11 / +15…+17
В Могилеве +10…+12 / +12…+14
В Минске +8…+10 / +13…+15
Без осадков в четверг обойдется лишь в Бресте и Гродно.
В пятницу 21 мая дождей станет меньше, только в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха по республике ночью +3..+8, днем +13..+19.
08:25 20/05/2021
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