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Весну как украли - сегодня ожидаются сильные дожди

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на четверг из-за сильных дождей, сообщили в Белгидрометцентре.

"20 мая (четверг) в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди", - цитирует interfax.by синоптиков.

В Бресте ночью 20 мая ожидается +8…+10, днем +16…+18

В Витебске в течение суток +10…+12

В Гомеле +11…+13 / +13…+15

В Гродно +9…+11 / +15…+17

В Могилеве +10…+12 / +12…+14

В Минске +8…+10 / +13…+15

Без осадков в четверг обойдется лишь в Бресте и Гродно.


В пятницу 21 мая дождей станет меньше, только в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха по республике ночью +3..+8, днем +13..+19.
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