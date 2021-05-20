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Чтобы заглянуть в квартиру Егора Мартиновича, силовики выбили глазок двери

19 мая в Минске прошёл обыск в квартире главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича и его жены, сотрудницы TUT.by Адарьи Гуштын.


Выбитый глазок двери / facebook.com/jahor.marcinovich

 Силовики пришли, когда никого дома не было. Мартинович узнал об этом от соседей и около 18 часов приехал на место. Он пишет в Facebook, что силовики выбили глазок двери, "чтобы посмотреть внутрь". А "рядом стояли специалисты с каким-то "бревном", чтобы выбивать двери", добавляет главный редактор "Нашей Нивы".

"Я пришел, открыл дверь и спросил, в чём была проблема позвонить по телефону", — продолжает Мартинович. Технику из квартиры забрали, а "70 рублей, которые они нашли, оставили".

Сотрудников TUT.by подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере. Заявляется, что они как резиденты Парка высоких технологий получали льготы, но занимались деятельностью, не предусмотренной в ПВТ. Прошли задержания, обыски, сайт TUT.by заблокирован, пишет Еврорадио.
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