



Анна Санчук. Кто-то ошибся, и понеслось”, — с ходу просит передать читателям Еврорадио





13 мая суд Московского района города Минска приговорил её супруга, 30-летнего Алексея Санчука, к шести годам колонии строгого режима. Мужчину задержали на 15 суток в ноябре 2020 года вместе с группой барабанщиков "Требуем разойтись", которая осенью стала одним из символов протестов. На свободу он так и не вышел.





Санчука обвинили в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также подготовке или обучении лиц в участии в массовых беспорядках. Алексей находится в заключении 197 дней, правозащитники признали его политзаключённым.





“Уверена, что мой муж и все, кто сейчас незаконно находится в местах лишения свободы, свои сроки сидеть не будут и скоро вернутся к своим семьям”, — говорит супруга Алексея.

“Добрый и идейный”





Еврорадио: Как и когда вы познакомились с мужем?





Анна Санчук: С Лёшей я знакома с весны 2009 года. Гуляли с подругой, он пробегал мимо. Я спросила: “Молодой человек, куда бежите?”, он остановился поболтать. Взял мой номер телефона, позвонил на следующий день, так и начали общаться. Мы оба были студентами, по кафе особо не ходили. Зато постоянно ездили на природу: катались на велосипедах, брали палатки, ночевали под звёздами. Всё это очень любили. Поженились в 2011 году. Он предлагал много раз до этого, но я отказывалась, потому что понимала, что слишком молоды, надо присмотреться друг к другу. В ноябре 2012-го родилась наша дочка, сейчас ей 8 лет. Дочь маленькая, но в курсе всего происходящего и с папой, и в целом по стране. Переживает как может и как понимает, старается меня поддержать. Думаю, если бы не она, мне было бы очень тяжело.





Еврорадио: Какие качества привлекают вас в супруге больше всего? Чем он занимался до того, как его посадили?





Анна Санчук: Муж очень добрый и идейный. По возможности старался помогать всем, кто просил его о помощи. Если не получалось, переживал. У него золотые руки — занимался сборкой мебели, клиенты всегда оставались довольны его работой. Ещё до начала предвыборной кампании заинтересовался торгами на бирже, закончил курсы и начал применять свои навыки там. Любит животных. Уже и не сосчитаешь, сколько бездомных кошек прошли через наши руки и были пристроены в семьи. Конечно, души не чает в дочери, мечтал обеспечить ей счастливое детство. Родители Лёши уже на пенсии, очень переживают и поддерживают его.





Алексей Санчук / семейный архив





Еврорадио: Как Алексей относится к политической ситуации в Беларуси?





Анна Санчук: Когда начался весь этот беспредел с предвыборной кампанией, когда стали сажать кандидатов в президенты и разгонять очереди людей, которые хотели оставить свои подписи, он не смог остаться в стороне. Говорил, что не может спокойно относиться к беззаконию. Ещё говорил: “Кто, если не я? Если каждый будет сидеть у себя на кухне и обсуждать новости, у нас в стране ничего не изменится. А если люди увидят, что я вышел, а ещё вышел сосед, друг, то другие тоже начнут выходить, очень много людей выйдет”. А когда у него спрашивали, подумал ли он про ребёнка, отвечал, что дочь — первая, о ком подумал, и хочет, чтобы она жила в свободной и независимой стране, где уважают и слышат тебя и твой голос. Говорил, что мечтает, чтобы она жила в государстве, где людей ценят на рабочих местах, а не относятся как к рабам и платят копейки.





“Он стал ещё сильнее”





Еврорадио: Как проходило следствие?





Анна Санчук: Подробно говорить не буду. Знаю, что проходило с большими нарушениями. Например, допрос мог длиться с девяти утра до шести вечера без перерыва. Не кормили, мучали, отпускали в туалет, и всё. Что касается правосудия, считаю, что сейчас судов у нас нет. Закон работает против умных, смелых и справедливых. Я искренне не понимаю, как можно ударом молотка лишить свободы человека, если он просто был не согласен с происходящими событиями. Как потом жить? Как смотреть в глаза своим детям? Но судьба — это бумеранг, зло обязательно вернётся к тем, кто его творит. Все, кого незаконно осудили, выйдут на свободу гораздо раньше окончания своих сроков и будут требовать компенсации за каждый день неправомерного лишения свободы.





Еврорадио: Как проходят свидания с супругом? Вы чувствуете, что он изменился?





Анна Санчук: Первое свидание разрешили только после того, как он подписался, что ознакомлен с делом. До этого каждый день перед работой я безрезультатно ездила в Следственный комитет и просила, писала жалобы и заявления, чтобы разрешили увидеть мужа. После суда на свидания с Лёшей приезжали его родители, я, потом ещё раз я вместе с дочкой. Конечно, встреча с ребёнком была самой эмоциональной. Она очень сильно соскучилась и была рада наконец увидеть папу. Сидели втроём и в три ручья плакали. Что касается изменений, думаю, он стал ещё сильнее. Он тоже скучает, эта разлука очень тяжёлая для нас всех. К слову, я передала Лёше, что журналисты упорно называют его барабанщиком, поэтому когда выйдет, то просто обязан записаться на курсы и научиться играть.





Алексей Санчук с любимой дочерью / семейный архив





Еврорадио: Какая сейчас ситуация в вашей семье? Вы не планируете эмигрировать?





Анна Санчук: Финансовое положение оставляет желать лучшего, так как главного кормильца сейчас нет с нами. Очень много денег уходит на адвоката и передачи. Но мы справляемся — вокруг много небезразличных людей, которые стараются нас поддержать. С такой колоссальной поддержкой друг друга у нас нет другого пути, кроме как победы над диктатурой. Я горжусь не только мужем, меня переполняет гордость за народ Беларуси, который стремится к свободе. Был момент, когда я задумывалась об эмиграции, но потом поняла, что не смогу оставить Лёшу тут одного и надо продолжать борьбу. Сейчас я никуда не собираюсь. Понятно, что если на меня начнут давить или станут как-то угрожать, то об отъезде придётся задуматься. Но хотелось бы остаться, большими шагами идти к победе и дождаться возвращения супруга.









Дочь не верит, что папа будет сидеть в тюрьме долго / семейный архив