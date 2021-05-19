Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали и дали на 10 суток за наклейку на смартфоне
42-летнего Виталия Рубца обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона»
Иллюстративное фото
При оформлении документов мужчина достал телефон. на котором была наклейка Погони. После этого его задержали и доставили в Первомайский РОВД для составления протокола, сообщают правозащитники.
Согласно протоколу по ст. 24.23 КоАП Виталия обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона».
Дело Виталия Рубца 18 мая рассматривала судья Первомайского района Светлана Черепович. В итоге суд назначил мужчине 10 суток.
"Белорусский партизан"
21:58 19/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение