+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали и дали на 10 суток за наклейку на смартфоне

42-летнего Виталия Рубца обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона»

Иллюстративное фото

При оформлении документов мужчина достал телефон. на котором была наклейка Погони. После этого его задержали и доставили в Первомайский РОВД для составления протокола, сообщают правозащитники. 

Согласно протоколу по ст. 24.23 КоАП Виталия обвинили в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона».

Дело Виталия Рубца 18 мая рассматривала судья Первомайского района Светлана Черепович. В итоге суд назначил мужчине 10 суток.




 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]