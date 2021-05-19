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В Беларуси наблюдается постоянный рост числа абитуриентов, уезжающих учиться за границу - Ливянт

В Беларуси наблюдается постоянный рост числа абитуриентов, уезжающих учиться за границу, заявил в Смартэфире соучредитель образовательного центра “100 баллов” Евгений Ливянт.



“Рост идет многие годы, я постоянно об этом пишу. Дело в том, что соседние с нами страны делают все возможное, чтобы молодежь уезжала и правильно делают”, - подтвердил Ливянт. 

Евгений Ливянт привел пример двух стран - России и Польши. В российские вузы белорусы могут поступать четырьмя способами: по результатам олимпиад, по квотам, можно сдать ЕГЭ, а с этого года берут и по результатам ЦТ, при этом квоты для белорусов увеличены. В польские вузы - тоже много вариантов в зависимости от учреждения: по среднему баллу аттестата, по результатам ЦТ, по результатам своих экзаменов, часть вузов приглашают на подготовительное отделение с последующим зачислением, пишет smartpress.by. 

“Можно цинично рассуждать - о деньгах. Сколько государство потратило на ребенка: пособие, образование и медицина бесплатные и так далее. А соседние страны на это не тратят ни копейки, а получают наших людей, при этом - самых талантливых, целеустремленных, подвижных и энергичных, которых еще и родители готовы дофинансировать”, - описал ситуацию Ливянт. 

Причина - в качестве белорусского образования, которое неконкурентоспособно по сравнению с зарубежным, уверен Евгений Ливянт. 
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