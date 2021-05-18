Прокуратура: судье Березовского района угрожали убийством









Как сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области, 2 апреля нынешнего года со своего мобильного телефона мужчина разместил в социальной сети комментарий «с угрозой убийством в отношении судьи суда Березовского района в связи с осуществлением ею правосудия».





В надзорном ведомстве также уточнили, что согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы брестчанин «в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию и в настоящее время, страдает психическим расстройством, что лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».